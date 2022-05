1 Unter 30 Buchstaben ist nur eine Stadt aus Baden-Württemberg vertreten. Foto: Screenshot/Wein

Die neue Buchstabiertafel auf Städtebasis ist da. Statt A wie Anton heißt es künftig A wie Aachen. Und Baden-Württemberg? Das Land kommt in der neuen Liste viel zu kurz, findet unser Autor.















Saftladen schreiben wir künftig mit S wie Salzwedel – und nicht mit S wie Stuttgart. Das 23 000-Einwohner-Örtchen, gelegen zwischen Uelzen und Stendal, hat es in die Endfassung der neuen Buchstabiertafel geschafft, die am Wochenende in Berlin veröffentlicht worden ist. In letzter Minute rausgeflogen ist dafür die baden-württembergische Landeshauptstadt – aus rein phonetischen Gründen, wie es heißt. Das S in Stuttgart klinge nach Sch statt nach S. Das könne zu Missverständnissen führen und sei nicht DIN-konform.