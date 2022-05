1 Architekturstudentin Öykü Ömür hat viel Erfahrung beim Arbeiten mit Lehm. Foto: Ines Rudel

Angelehnt an den Architekten J.J.P. Oud, der für die Weißenhof-Siedlung Reihenhäuser konstruierte, hat Folke Köbberling beim Kunstverein Neuhausen ein Lehmhaus gebaut.















Schon im Vorfeld weckte der Aufbau des Lehmhauses beim Kunstverein Neuhausen großes Interesse. Am Samstag, 30. April, wird das Projekt der Künstlerin und Wissenschaftlerin Folke Köbberling nun in der Rupert-Mayer-Straße 68 eröffnet. Von 16 bis 23 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher mit nachhaltigen Bauen vertraut machen. Bis 17. Juli ist die Ausstellung zu sehen. Die ehemalige Berliner Kultursenatorin Adrienne Göhler kommt am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr zu einem Vortrag.