Neue Attraktion im Kreis Esslingen: Rundblick vom Aussichtsturm am Heidengraben bald möglich

1 Der Aussichtsturm am Parkplatz Hochholz zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben nimmt Gestalt an. Foto: Elke Hauptmann

Wenn alles gut läuft, können Besucher bei Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) ab Ostern von der Plattform in über 18 Metern Höhe das Gelände überblicken, auf dem einst die Kelten siedelten.











Der Aufbau kommt gut voran: In den nächsten Tagen steht der Aussichtsturm am Parkplatz Hochholz zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben. Was dann noch fehlt, ist das Sicherheitsnetz – und die Bauabnahme durch das Landratsamt. Im besten Fall kann der Turm ab Ostern bestiegen werden, hofft Roland Deh, der Vorsitzende des Zweckverbandes Region am Heidengraben und Bürgermeister von Grabenstetten. Von der Plattform in über 18 Metern Höhe können Besucher künftig das riesige Gelände überblicken, auf dem einst die Kelten siedelten. Die Konstruktion aus Stahl und Holz ist rund 600 000 Euro teurer. Die Hälfte der Summe sind Fördermittel, den Rest muss der aus den drei Gemeinden bestehende Zweckverband selbst tragen. Laut Deh will man jetzt für die 102 Treppenstufen Paten finden. eh