1 Sybille Peikert und Dunja Dayekh (rechts) sind in Kinderhaus Egelsee ein Team. Foto: Ines Rudel

Mit Schulungsangeboten für angehende Erzieher und ihre Anleiter bietet Sybille Peikert vom Kinderhaus Egelsee in Neuhausen trägerübergreifende Weiterbildung an.















Ein Netzwerk für angehende wie auch für erfahrene Erzieherinnen knüpft Sybille Peikert, die stellvertretende Leiterin des Kinderhauses Egelsee, in Neuhausen. Die Mentorin bildet Anleiterinnen und Auszubildende in den Kindertageseinrichtungen in der Fildergemeinde weiter. „Es geht uns darum, den Beruf noch attraktiver zu machen.“ Angesichts des Fachkräftemangels in der Branche sieht Peikert die Entwicklung von jungen Kräften als eine zentrale Aufgabe an. Doch auch den erfahrenen Kräften möchte sie Impulse geben. Lebenslanges Lernen sei „ein wichtiger Baustein“.