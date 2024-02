Netzreaktion zu VfB gegen Leverkusen: „Trotz unglücklicher Niederlage ein saugeiles Pokalspiel“

19 Tah beim Kopfball - von ihm werden VfB-Fans womöglich noch in ihren Träumen heimgesucht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen teuer verkauft – am Ende hat es fürs Weiterkommen nicht gereicht. Die Gäste aus dem Schwabenland mussten sich in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit einem 2:3 geschlagen geben. Leverkusens Jonathan Tah entschied das hochklassige Spiel, das lange nach Verlängerung roch, in der 90. Minute per Kopfballtor. Wie blicken die VfB-Fans in sozialen Netzwerken auf das Geschehen? Wir haben Netzreaktionen auf X, ehemals Twitter, gesammelt.

Nachdem die Schwaben gut ins Spiel gekommen waren und die 1:0-Führung durch Kapitän Waldemar Anton erzielt hatten, schien die Hoffnung Wirklichkeit werden zu können, im Pokal gegen den Liga-Tabellenführer als Sieger vom Platz zu gehen:

Unterdessen ärgerten sich einige VfB-Fans über die rustikale Spielweise von Leverkusens Andrich:

Nach dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis Führich die Schwaben erneut in Führung schoss. Es war etwas Zeit, sich an der bislang über jeden Verdacht erhabenen Leistung der Schwaben zu freuen:

Und auch auf Sebastian Hoeneß wurden wieder Lobeshymnen gesungen:

Viel Zeit zur Freude blieb nicht. Erneut glich Leverkusen aus. Knapp 90 Minuten war die Partie ausgeglichen. Dieser Beobachter fühlte sich zu folgendem Kommentar hingerissen:

In der 90. Minuten zerstoben die Träume der Schwaben auf einen Titelgewinn. Leverkusens Tah machte sie mit dem 3:2 zunichte, dem Endstand der Partie.

Gegen die aktuell womöglich stärkste Mannschaft der Bundesliga zu verlieren – Grund zur Trauer? Ja und nein; „Trotz unglücklicher Niederlage ein saugeiles Pokalspiel geliefert“, heißt es einerseits.

Ähnliche Worte bei diesem User:

Kritik – etwa an Keeper Nübel – gab es aber auch:

Andere konnten ihren Schmerz über das Ausscheiden nach so einem Krimi nicht verbergen:

Bereits am Sonntag ist der VfB Stuttgart wieder gegen Mainz in der Bundesliga gefordert – wo aktuell sehr wenig rund läuft. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.