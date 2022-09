1 Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Foto: SDMG/ Woelfl

In Neidlingen (Kreis Esslingen) wurden am Mittwochnachmittag in einem Haus zwei Personen gefunden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine Person bewusstlos und eine bereits verstorben.















Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ist es am Mittwochnachmittag in der Kirchstraße in Neidlingen gekommen. Im Keller eines Hauses wurden zwei Personen aufgefunden. Nach ersten Angaben der Polizei war eine Person offenbar bewusstlos und die andere bereits verstorben. Dies teilte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage mit.

Ermittlungen dauern an

Wie es zu dem Vorfall kam, ist am Mittwochnachmittag dagegen noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern derzeit an und der Einsatz läuft noch. Mehrere Polizeifahrzeuge, Krankenwagen und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie ein Helikopter waren vor Ort. Weitere Informationen folgen in Kürze.