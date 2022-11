19 Gleich drei VfB-Spieler (Hiroki Ito, Tiago Tomas und Atakan Karazor) versuchen den Leverkusener Moussa Diaby zu bremsen – vergeblich. Foto: Imago//

Seit gut einem Jahr hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga auf fremden Plätzen nicht mehr gewonnen. Wir beleuchten die Hintergründe, wie es so weit kommen konnte.















Die Negativserie nimmt einfach kein Ende. 17 Ligaspiele dauert sie saisonübergreifend schon an, alle auf fremden Plätzen bestritten. Und nun da sich der VfB Stuttgart auf USA-Reise befindet, blickt die Mannschaft auf eine fast einjährige Auswärtsmisere zurück. Zuletzt gewann der Fußball-Bundesligist am 11. Dezember 2021 in einer fremden Arena – beim VfL Wolfsburg mit 2:0. Ketzerisch ausgedrückt, fast schon ein historisches Ereignis.