Lotsen in der Welt von Bitcoin und Co.

1 Bitcoin und Ethereum gelten als die beiden bekanntesten Kryptowährungen – vor allem zu Sammlerzwecken gibt es auch Münzprägungen. Foto: imago

Die beiden jungen Neckartailfinger Dominik Dieme und Manuel Geiselhart sind von Kryptowährungen überzeugt. Ihren Kunden wollen sie die Angst vor Bitcoin & Co. nehmen.















Mit Krypto eins sein – so übersetzt Dominic Dieme den Firmennamen bcrypto. Und damit die Kunden dieses Ziel erreichen, hat er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Manuel Geiselhart gleich eine „bcrypto-Bibel“ dazu geschrieben, eine rund 50-seitige Broschüre. Sie ist Teil eines Ein-Jahres-Pakets, mit dem Dieme und Geiselhart Menschen in Einzelberatungen für die Welt der Kryptowährungen fit machen wollen. „Wir schulen die Menschen, wie man mit Geld umgeht und sein Portfolio ohne Berater verwaltet“, so Dieme.