Unfall in Nürtingen Kinderwagen von Auto erfasst – Zweijähriger verletzt

Eine 61 Jahre alte Frau mit Kinderwagen betritt laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Nürtingen die Fahrbahn. Ein 73 Jahre alter Autofahrer erfasst den Kinderwagen. Das zweijährige Kind wird verletzt und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.