Neckarquerung in Esslingen

1 So könnte der neue Mittelteil der Pliensaubrücke aussehen: ein asymmetrisches und filigranes Verbindungsstück zwischen Steinbogenbrücke und Steg. Foto: Büro Schlaich, Bergermann und Partner

Der mittlere Teil der Esslinger Pliensaubrücke ist marode. Nach Vogelsangbrücke und Mettinger Brücke soll sie nun als nächste große Neckarquerung erneuert werden. Die ursprünglichen Pläne für einen Neubau sind allerdings inzwischen überholt.











Es ist noch keine zwei Wochen her, dass die neue Mettinger Brücke eröffnet wurde, da steht in Esslingen schon der nächste Bau einer Neckarquerung an: Der mittlere Teil der Pliensaubrücke ist marode und optisch unattraktiv. Für den seit Jahren von hohen Gittern verunzierten Brückenabschnitt ist schon lange eine Erneuerung im Gespräch. Es gibt bereits Pläne für einen Neubau, doch die sind 25 Jahre alt und gelten als nicht mehr zeitgemäß. Deshalb hat die Stadt nun eine Alternative vorgelegt: Die Brücke soll leichter und filigraner werden – und vor allem günstiger als ursprünglich geplant.