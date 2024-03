Güterverkehr in Plochingen: Hafen will fit werden für die Zukunft

Hafen will fit werden für die Zukunft

Der Neckarhafen Plochingen soll für den Güterverkehr auch künftig einen Rolle spielen. Es gibt ein Konzept, wie das gehen könnte.











Auch wenn der Güterumschlag in den baden-württembergischen Binnenhäfen dem Statistischen Landesamt zufolge im vergangenen Jahr um neun Prozent gesunken ist, wird den Wasserstraßen im Land in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle zukommen. Um mindestens 30, wenn nicht mehr als 40 Prozent – je nachdem, welcher Prognose man glaubt – dürfte der Güterverkehr zunehmen. Und davon wollen und sollen die Häfen einen ordentlichen Batzen abbekommen, natürlich auch der in Plochingen.