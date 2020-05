1 Neckarfreibad Esslingen Foto: Bulgrin

Esslingen (red) - In wenigen Wochen öffnen das Neckarfreibad und das Hallen-Freibad Berkheim wieder ihre Tore. Der Vorverkauf für die Saisonkarten beginnt am 18. April im Merkel’schen Schwimmbad. Ab dem 1. Mai werden die Saisonkarten dann auch in den Freibädern verkauft.

Saisonkarten gelten für beide Freibäder und können außerdem für das Sportbad im Merkel’schen Schwimmbad genutzt werden (1,5 Stunden). Bei schlechtem Wetter können Schwimmer also ins Innere ausweichen.

Saisonkarten für Erwachsene kosten 82 Euro, für Jugendliche 49 Euro. Familiensaisonkarten gibt es für 179 Euro. Wer eine alte Saisonkarte hat, sollte diese bitte mitbringen, da die Karten wieder aufgeladen werden können.

Die Öffnungszeiten und alle Preise kann man auf der Internet-Seite nachlesen: www.swe.de