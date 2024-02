Naturschutzbund pflegt Biotope in Wernau: Arbeitseinsatz an den Baggerseen

Arbeitseinsatz an den Baggerseen

Naturschutzbund pflegt Biotope in Wernau

1 Auch mit Motorsägen wird beim Pflegeeinsatz an den Baggerseen gearbeitet. Foto: /Karin Ait Atmane

Unter der Regie des Naturschutzbunds arbeiteten zahlreiche Helfer bim Pflegeeinsatz an den Wernauer Baggerseen mit. Das soll den Lebensraum seltener Vögel sichern.











Die Pflegeeinsätze an den Wernauer Baggerseen finden grundsätzlich im Winter statt, wenn die Natur ruht. Aber an diesem 17. Februar ist Frühling. Am Neckardamm, wo sich die Helferinnen und Helfer treffen, zwitschern und pfeifen die Vögel. Von hier aus geht’s rein ins Naturschutzgebiet. Ein Teil der Gruppe wird junge Weiden und Erlen stutzen, um dem Schilf mehr Raum zu verschaffen, die anderen wollen eine Kiesfläche vom Bewuchs befreien, damit sie für Flussregenpfeifer attraktiv ist.