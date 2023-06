1 Weleda ist für die Herstellung von naturkosmetischen Produkten bekannt. Foto: dpa/Marijan Murat

Hochwertige Cremes und alternative Heilmittel: Vor über 100 Jahren von Rudolf Steiner gegründet, hat Weleda heute mit Verlusten zu kämpfen. Schuld daran ist neben der Inflation ein Gesetz zu homöopathischen Heilmitteln aus Frankreich.















Einst Vorreiter in der Herstellung von Naturkosmetik und alternativen Heilmitteln, hat das Unternehmen Weleda heutzutage mit wirtschaftlichen Sorgen zu kämpfen. Die Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in der Schweiz in Arlesheim bei Basel und mit 952 Mitarbeitern eine ihrer europäischen Niederlassungen in Schwäbisch Gmünd.