Naturfreundehaus in Denkendorf: Eine Zukunft für das Vereinsdomizil

1 Die Gemeinde hat das Naturfreundehaus in der Waldstraße gekauft Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gemeinde Denkendorf kauft das Naturfreundehaus und nimmt dem Verein dadurch eine große Last ab. Die Vereinsarbeit soll weitergehen.











Link kopiert

Dieter Tejkl ist erleichtert: „Wir haben mit dem Verkauf des Sulzbachhauses an die Gemeinde eine gute Lösung gefunden“, sagt der Vorsitzende der Naturfreunde Denkendorf. Dafür habe man ein nicht alltägliches Konstrukt gewählt, so der Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat. Der Verein hat sein Gebäude in der Waldstraße zum Preis von 50 000 Euro an die Kommune verkauft. Der Verkehrswert beträgt 410 000 Euro. Der Differenzbetrag von 360 000 Euro soll als Sondervermögen von der Gemeinde verwaltet werden. Damit sollen Projekte und Maßnahmen finanziert werden, die dem Leitgedanken der Naturfreunde entsprechen. Denn der Verein wird weiterhin bestehen bleiben.