Kriminalität in Esslingen Wie sicher lebt es sich in Esslingen?

Schüsse in Mettingen, eine Handgranate auf eine Trauergemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft in Altbach. Die Menschen in Esslingen haben gute Gründe, besorgt zu sein, was ihre Sicherheit betrifft. Was aber sagt die nackte Statistik?