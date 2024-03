Nationalmannschaft: So stehen die Chancen der VfB-Profis auf Länderspiel-Einsätze

1 Deniz Undav vom VfB Stuttgart ist gespannt, ob er in Frankreich zu seinem ersten Länderspiel kommt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Auf einen Debütanten in der Startelf hat sich Julian Nagelsmann festgelegt. Maximilian Mittelstädt wird an diesem Samstag (21 Uhr/ZDF) im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich von Anfang an auf dem Platz stehen. Das bekräftigte der Bundestrainer. Doch wie stehen die Chancen der anderen nominierten Profis vom VfB Stuttgart entweder in Lyon oder am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande zu einem Länderspieleinsatz zu kommen?

Maximilian Mittelstädt

Der Part von Maximilian Mittelstädt ist klar. Der Linksverteidiger soll sich gegen Mbappé und Co. vom Anpfiff weg beweisen. Der 27-Jährige machte im Training einen guten Eindruck und der Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt über den Stuttgarter: „Er bringt eine gute Mischung aus frech und demütig mit.“ Mittelstädts Chancen auf einer der deutschen Problempositionen sind also über die Partie in Frankreich hinaus gut.

Waldemar Anton

Waldemar Anton gilt als Arbeiter – und genau solche Spielertypen will Nagelsmann im EM-Kader haben. Zudem ist der Stuttgarter Kapitän in der Abwehr flexibel einsetzbar. „Er liebt es zu verteidigen“, sagt der Bundestrainer. Zudem verfügt Anton über eine gute Spieleröffnung. Im Moment ist der 27-Jährige Innenverteidiger Nummer drei – und gegenüber Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Herausfordererrolle. Ein paar Einsatzminuten dürften für den VfB-Profi drin sein.

Chris Führich

Chris Führich hat ja bereits einen Länderspieleinsatz bestritten. Ein zweiter soll in Frankreich oder gegen die Niederlande dazukommen. Nagelsmann schätzt die Tempodribblings des Stuttgarters. Aber auch der Flügelflitzer ist ein Ergänzungsspieler – für neuen Schwung, wenn es sein muss. „Wir müssen die am besten passenden Spieler finden“, sagt Nagelsmann. Und in der Hinterhand hat der Bundestrainer für den Angriff noch den diesmal gesperrten Leroy Sané und den wiedergenesenen Serge Gnabry (beide FC Bayern München). Große Konkurrenz für den 26-jährigen VfB-Spieler, doch Führich will jetzt mit guten Aktionen Pluspunkte sammeln.

Deniz Undav

Deniz Undav überzeugt den Bundestrainer mit seiner variablen Spielweise in der Offensive. „Er hat schon Mittelstürmer gespielt und er kann auch dahinter auf der Zehn agieren“, sagt Nagelsmann. Damit bringt der 27-jährige VfB-Angreifer ein Profil mit, das ihn von Kai Havertz (FC Arsenal) und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) unterscheidet. Undav hat zunächst eine Jokerrolle. Zudem ist er ein Mann, der mit für gute Stimmung im Team sorgt. Auch solche Typen will Nagelsmann bei der Heim-EM dabei haben. Je nach Spielverlauf darf Undav also auf eine Einwechslung hoffen.