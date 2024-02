Narrengericht in Esslingen-Berkheim: Hästräger tadeln Kommunalpolitiker

Narrengericht in Esslingen-Berkheim

7 Oliver Ramsch in der Rolle der Büttenfigur Kawogohewa tadelte OB Matthias Klopfer und den Bürgerausschuss. Foto: Roberto Bulgrin//Roberto Bulgrin

Vor dem Narrengericht hatte OB Matthias Klopfer kein leichtes Spiel. Die fünf Zünfte des Stadtteils gaben ihm und den Mitgliedern des Bürgerausschusses Hausaufgaben mit.











Mit Transparenten kamen die Mitglieder der fünf Narrenzünfte in Berkheim ins Zelt beim Hasenheim. „Ganz Berkheim ein einziges Schlagloch“ oder „Radwege laufen ins Leere“ war auf den Schildern zu lesen. Beim Narrengericht schlug der Büttenredner Kawogohewa alias Oliver Ramsch kritische Töne an. Hinter dem Künstlernamen verbergen sich die Namen der fünf Zünfte, die den Stadtteil mit gut 3000 Einwohnern zu einem Zentrum der Esslinger Narretei machen. Die Flegga-Kaschber, Erlenwölf, die Stoiriegel-Goischter, die Berk-Hexen und die Waschweiber bilden einen Zunftrat. Am Schmotzigen Donnerstag stellten die Narren Oberbürgermeister Matthias Klopfer und die Mitglieder des Bürgerausschusses vor Gericht.