Narren in Baden-Württemberg: Schwäbisch-alemannische Fastnacht hat begonnen

1 In Städten wie Überlingen ist die schwäbisch-alemannische Fastnacht eingeläutet worden: Beim Einschnellen schwingen Narren ihre Peitschen hin und her – und lassen es knallen. Foto: dpa/Silas Stein

Die Narren sind los: Am Samstag hat in Baden-Württemberg die schwäbisch-alemannische Fastnacht begonnen.











Narren im Südwesten haben am Dreikönigstag die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Die Fastnacht ging am Samstag bei vielen Zünften los mit dem traditionellen „Einschnellen“ - dabei schwingen Narren die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht charakteristischen Peitschen und Karbatschen hin und her. Rund fünf Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr.

So konnten etwa die Menschen in Überlingen am Bodensee die Narren beim „Einschnellen“ beobachten, als diese am Mittag durch die Straßen zogen.

Traditionell geprägte Fastnacht

Neben Straßenumzügen, Bällen, Schülerbefreiungen und der Kinderfasnet steht in dieser Saison ein rundes Jubiläum auf dem Programm: Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wird 100 Jahre alt.

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum „Häs“ tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.