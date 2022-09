Rettungshubschraubereinsatz in Bissingen 17-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zum Montag in Bissingen (Kreis Esslingen) mit seinem Mountainbike gestürzt und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik bringen musste.