Nahversorgung im Kreis Esslingen: Edeka und Aldi eröffnen 2025 im Lenninger Leuze-Park

1 So soll das neue Einzelhandelszentrum einmal aussehen. Foto: C. A. Leuze/Goldbeck

Auf dem Gelände der früheren Textilfirma Leuze in Unterlenningen (Kreis Esslingen) entsteht ein neues Nahversorgungszentrum. Hinzu kommen Büros und das „Körperwerk“.











Nach Jahren der Planung geht es endlich los: Mit dem symbolischen Spatenstich haben im Gewerbegebiet Gänsäcker in Unterlenningen die Bauarbeiten für das neue Nahversorgungszentrum Leuze-Park begonnen. In dem Neubau werden als Ankermieter Edeka und Aldi Tür an Tür einziehen. Wie der Investor, die zur Leuze-Gruppe gehörende C. A. Leuze GmbH mitteilt, ist die Eröffnung Anfang 2025 geplant. Angaben zum Investitionsvolumen werden nicht gemacht.