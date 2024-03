Nahverkehr in Stuttgart: Wie entsteht das Design der neuen SSB-Stadtbahnen?

7 Tricon-Chef Frank Schuster, Kreativdirektor Peter Schürg und die Designer Franziska Indriksons, Qi Shi und Soshin Katsumi (v.l.) arbeiten am Aussehen der neuen Stadtbahnen. Foto: Ines /Rudel

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) beschaffen eine neue Generation von Stadtbahnzügen. Die innere und äußere Gestaltung entsteht beim Unternehmen Tricon vor den Toren von Stuttgart. Die Großen der Schienenbranche sind dort Kunde.











Das Überraschende gedeiht an ungewöhnlichen Orten. Kirchentellinsfurt, eine 6000-Einwohner-Gemeinde zwischen Reutlingen und Tübingen, ist so ein Ort. Dort hat in einer längst aufgegebenen Spinnerei das Unternehmen Tricon seinen Sitz. Die gut 20 Mitarbeiter sind Spezialisten auf dem Gebiet des „transportation designs“, also der Gestaltung von Verkehrsmitteln.