1 Fährt häufig dem Fahrplan hinterher: die Stuttgarter S-Bahn. Foto: imago images/Arnulf / Hettrich

In keinem anderen der großen S-Bahn-Netze in Deutschland ist die Pünktlichkeit zuletzt so gesunken wie in Stuttgart. Das zeigen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums.















Link kopiert

Stuttgarts S-Bahnnetz nimmt eine Sonderstellung ein – allerdings eine unrühmliche. In keinem der neun großen S-Bahnnetze in der Republik ist die Pünktlichkeitsquote im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum so stark zurückgegangen wie in Stuttgart. Waren von Januar bis März 2022 noch 96,9 Prozent der S-Bahnen in Stuttgart pünktlich, sank dieser Wert in den ersten drei Monaten des Jahre 2023 auf nur noch 90,5 Prozent. Diese Zahlen hat das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage von Matthias Gastel genannt. Der Filderstädter ist bahnpolitischer Sprecher der Bundestags-Grünen.