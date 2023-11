Nahverkehr in Stuttgart: Schon wieder Wechsel im SSB-Vorstand

1 Mario Laube (l.), hier bei der Präsentation einer neuer Nahverkehrs-App mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann, verlässt die Stuttgarter Straßenbahnen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stuttgarter Straßenbahnen haben derzeit mit Personalengpässen zu kämpfen. Nun dreht sich das Personalkarussell in der Chefetage weiter. In den zurückliegenden zehn Jahren gab es auf den drei Vorstandsposten nicht weniger als sechs Wechsel.











Die Chefetage der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) AG kommt nicht zur Ruhe. Der bisher für den kaufmännischen Bereich zuständige Vorstand Mario Laube wechselt nach Erfurt. In der thüringischen Landeshauptstadt soll er alleiniger Geschäftsführer bei den Verkehrsbetrieben werden. Bei den SSB geht damit das Stühlerücken in der Chefetage weiter. An der Spitze des Nahverkehrsunternehmens steht ein Trio, das sich um die Ressorts Technik, Kaufmännisches und Personal kümmert. Auf diesen drei Vorstandsposten gab es – Laubes Abschied schon eingerechnet – in den zurückliegenden zehn Jahren sechs Wechsel.