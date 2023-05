1 Auf der Linie S 3 sind die Züge am Sonntag nur alle 60 Minuten unterwegs. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Wegen Personalengpässen fährt die S-Bahnlinie 3 am Sonntag nur stündlich zwischen Backnang und Waiblingen. Zwischen Bad Cannstatt und Flughafen entfällt sie ganz.















Auf die ohnehin wegen Streckensperrungen schon gebeutelten Fahrgäste der S-Bahnlinie 3 kommen am Sonntag weitere Einschränkungen zu. Die Linie fährt zwischen Waiblingen und Backnang nur im Stundenrhythmus. Der Linienteil zwischen Bad Cannstatt und dem Flughafen entfällt.

Probleme mit den Ruhezeiten

Die am Freitag bekannt gegebenen Änderungen begründet die S-Bahn mit den Streckensperrungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen, die seit 12. Mai eingerichtet sind. „Die kurzfristig anberaumten vier Bauphasen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt und die Unterbrechungen der Linien der S 2 und S 3 machen Änderungen der Schichtpläne erforderlich“, sagt S-Bahnchef Dirk Rothenstein. Das führe zu veränderten Ruhezeiten bei den Lokführerinnen und -führern. „Wir bedauern sehr, dass wir deshalb am Pfingstsonntag keine ausreichenden Personalreserven haben, um den regulären Feiertagsfahrplan anbieten zu können.“

Die S-Bahnen, die noch unterwegs sind, starten ihre Fahrt in Backnang jeweils zur Minute 41. Die Fahrt in die Gegenrichtung beginnt in Waiblingen immer zur vollen Stunde. Insgesamt sind die Bahnen nur zwischen 7 und 20 Uhr unterwegs. In der Zeit davor und danach aber auch parallel zum Stundentakt auf der Schiene setzt die Bahn Ersatzbusse ein. „Die Busse fahren dem S-Bahn-Fahrplan entsprechend ganztags im Halbstundentakt“, heißt es in einer Mitteilung der S-Bahn. Wegen der längeren Fahrzeit der Busse empfehle man „mehr Zeit bei den Reiseverbindungen einzuplanen und falls erforderlich früher loszufahren“.

Im Sommer ist der Innenstadttunnel dicht

Die S-Bahn habe ihr Augenmerk bei der Planung des Ersatzverkehrs darauf gelegt, vor allem den Samstag abdecken zu können, wenn wegen des Heimspiels des VfB Stuttgart mit mehr Fahrgästen gerechnet wird. An diesem Tag wolle man „ein stabiles Angebot fahren“, sagt S-Bahnchef Rothenstein, der auf die Belastung seines Personals hinweist. „Unsere Mitarbeitenden haben auf die häufigen Einsatzveränderungen in den vergangenen Wochen stets flexibel reagiert. Dass auch sie Anspruch auf ihre genehmigten Urlaube und Ferien mit der Familie haben, steht außer Frage.“

Wenn die Sperrung der Gleise zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen überwunden ist, schließt sich Ende Juli unmittelbar die Sperrung des Innenstadttunnels der S-Bahn während der Sommerferien an.