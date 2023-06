Weil am Rhein im Kreis Lörrach Zollbeamte finden fast ein Kilo Koks in Mietwagen

In einem Mietauto haben Zöllner in Weil am Rhein mehr als 950 Gramm Kokain und weitere Drogen gefunden. Ein 40-Jähriger war mit dem Wagen nach Deutschland eingereist. Ein Zollhund unterstützte die Einsatzkräfte beim Auffinden der Drogen.