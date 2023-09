S-Bahnen und Busse fahren von Montag an wieder

1 Die meisten Fahrgäste steigen lieber in die S-Bahn ein als in die Busse des Ersatzverkehrs. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine Brückensperrung über die A8 und die Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Filderstadt und dem Flughafen haben in letzter Zeit manchen Fahrgast Nerven gekostet. Von Montag an sollen die Busse und die S-Bahnen wieder rollen.















In Teilen der Filderebene ist es in letzter Zeit nicht einfach gewesen, sich mithilfe des öffentlichen Personennahverkehrs fortzubewegen. Von Montag, 4. September an, soll es besser werden. Denn die Brücke Schönbuchstraße, die zwischen Vaihingen und Rohr die A8 überspannt, „wird planmäßig ab Montag wieder komplett frei befahrbar sein“, wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Brücke war seit Ende Juli saniert und für Kraftfahrzeuge gesperrt worden.

Mit Aufhebung der Brückensperrung können vom 4. September an auch die Busse der Linien 82 und 86 wieder wie vor den Sanierungsarbeiten zwischen Leinfelden und Stuttgart-Vaihingen verkehren. „Diese Linien fahren ab Montagmorgen wieder planmäßig“, teilen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Auch die S-Bahnen fahren wieder

Auch für Fahrgäste, die die Strecke von Filderstadt zum Stuttgarter Flughafen mit der S-Bahn zurücklegen wollen, soll sich die Lage von Montag, 4. September, an normalisieren: Sie müssen dann nicht mehr auf den Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen, stattdessen fährt die S-Bahn wieder: „Die Ergebnisse der Testfahrten zwischen Filderstadt – Flughafen waren positiv“, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Website mit: „Am Montag wird daher der S-Bahnverkehr mit Betriebsbeginn um 4 Uhr auf dem Abschnitt Filderstadt – Flughafen wieder aufgenommen.“ Die Strecke ist seit dem 7. August gesperrt, „weil sich die Räder der Züge, die im Pendelverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt fahren, stärker abnutzten als erwartet“, so heißt es auf der Website.