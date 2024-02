Naherholung im Kreis Esslingen: Kugelbahnen stehen hoch im Kurs

1 Gut angenommen wird die Radbrücke in Neckartenzlingen. Viele Radfahrer aus dem Landkreis wünschen sich Verbesserungen in der Verkehrssituation. Foto: VRS Stroppel

Egal, ob Parkbank oder Park – Bürger dürfen sich etwas wünschen. Online und vor Ort bei einer Präsenzveranstaltung können sie ihre Vorschläge für bessere Freizeitangebote im Landkreis Esslingen abgeben. Über eine mögliche Umsetzung wird später entschieden.











Kugelbahnen sind der absolute Renner. Viele Einwohner der Region Stuttgart wünschen sich solche Anlagen für das Bewegen von Murmeln aus Glas, Holz oder Stahl als weiteres Naherholungsangebot, teilt Alexandra Aufmuth mit. Seit dem 23. Januar können Kommunen, aber auch Bürgerinnen und Bürger laut der Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes Region Stuttgart ihre Vorschläge, Vorstellungen und Visionen für eine verbesserte Freizeitgestaltung in ihren Landkreisen online einbringen. Begleitet wird diese virtuelle Ideensammlung durch Präsenzveranstaltungen etwa am Donnerstag, 22. Februar, im Neckarforum in Esslingen.