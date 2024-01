Närrische Prunksitzung in Neuhausen: Pfarrer bringt Narren in die Spur

Pfarrer bringt Narren in die Spur

Närrische Prunksitzung in Neuhausen

11 Alfred Kirsch glänzt als Schaffner, im Hintergrund Caroline I. und Markus IV. Foto: Ines Rudel

Politische Spitzen und Büttenreden sind ein Höhepunkt bei den Prunksitzungen des Narrenbunds. Auch der Pfarrer Alfred Kirsch stieg in die Bütt. Auch die Tanzgarden begeisterten das Publikum.











Mit Witzen über die Bahn hat der Schaffner so seine Probleme: „Man weiß nie, ob die ankommen.“ Bei der Prunkfestsitzung des Narrenbunds Neuhausen (NBN) schlüpfte der katholische Pfarrer Alfred Kirsch ins historische Kostüm eines Fahrkartenkontrolleurs. In der Rolle der Fasnetsfigur „Hebetme“ brachte der Theologe nicht nur die künftige S-Bahn und den Dauerzoff zwischen Bürgermeister und Gemeinderat in die Spur. Mit seiner perfekt gereimten Büttenrede begeisterte er das Publikum. Alle zwei Jahre tauscht Kirsch die Kanzel im Filderdom gegen das närrische Podium ein.