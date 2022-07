1 Sophie Mussotter im Restaurant Goldberg in Fellbach Foto: Matthias Ring

Sophie Mussotter hat als beste Patissière den Young Talents Cup gewonnen. An diesem Samstag verwöhnt sie zum letzten Mal die Gäste im Zwei-Sterne-Restaurant Goldberg, aber sie hat schon neue Pläne.















Manchmal kommt das Beste zum Schluss. Das gilt für viele Gäste in Spitzenrestaurants „mit einem Wow-Effekt als letztes bleibendes Bild“, sagt Sophie Mussotter, die dafür im Goldberg zuständig ist. Das gilt aber auch für sie selbst: Gut zwei Wochen vor ihrem letzten Arbeitstag im Fellbacher Zwei-Sterne-Restaurant hat sie in Graz den Young-Talents-Cup in der Kategorie Patisserie gewonnen. An diesem Samstag werden im Goldberg zum vorerst letzten Mal Gäste empfangen, weil das Catering-Unternehmen Rauschenberger das Restaurant schon vor Auslaufen des Pachtvertrags in der Schwabenlandhalle nicht mehr bespielen wird.