Nachverdichtung in Heumaden: Bei der Rewe-Erweiterung könnte es nun schnell gehen

1 Beim Rewe-Markt in Heumaden könnte sich bald etwas tun. Foto: Caroline Holowiecki

Auffällig lange Jahre war es still um die Neuplanungen für den kleinen Nahversorger in Heumaden, nun schlägt das Bauprojekt wieder in den Gremien auf. Was ist angedacht an der Paprikastraße?











Gut Ding will Weile haben. Beim Bauprojekt Rewe-Erweiterung in Heumaden dauert diese Weile indes noch ein bisschen länger. Anfang 2017, also vor mehr als sieben Jahren, ist das Thema erstmals in den beschließenden Gremien besprochen worden. Anfang 2018 fand eine Bürgeranhörung statt. Kern des Ganzen: Um weiter wirtschaftlich agieren zu können, will der Lebensmittelmarkt seine Fläche erweitern. Sogar mit einer Abwanderung wurde andernfalls gedroht. 500 Quadratmeter hat der Nahversorger aktuell. Die Überlegung eines Investors: den 70er-Jahre-Flachbau an der Paprikastraße abreißen, neu bauen und im Zuge dessen Wohnungen obendrauf setzen. Dafür muss allerdings der Bebauungsplan geändert werden. Der Neubau solle 2019 starten, hieß es seinerzeit.