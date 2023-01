1 Bislang steht Ivan Khader noch allein hinter der Kasse. Bald möchte er mindestens einen Mitarbeiter einstellen und die Öffnungszeiten verlängern. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Leuchtturm für Nachteulen: Nach Berliner Vorbild hat in Esslingen ein Kiosk eröffnet. Der 21-jährige Betreiber erzählt, warum er sich mit dem Späti einen Traum erfüllt.















Mitten in Esslingen hat in der Martinstraße ein Späti eröffnet. Die einen freut es, den anderen sagt das nichts. Deshalb hier eine kurze Erläuterung des Konzepts: Die Späti-Kultur – kurz für Spätkauf – kommt aus Ostdeutschland. Vor allem Großstädte wie Berlin sind bekannt für ihre kleinen Läden, die bis spät in die Nacht geöffnet haben. „Sie sind eine Art Rettung für viele Menschen“, umschreibt der Betreiber Ivan Khader die Quintessenz der Spätis. „Wenn man spätabends oder nachts noch Hunger oder Durst hat, gibt es kaum offene Geschäfte.“ In den kleinen Läden werden zumeist Getränke, Tabakwaren und Snacks angeboten. So auch im Geschäft von Khader. Hier in Esslingen würde man das Geschäftsmodell wohl als Kiosk mit langen Öffnungszeiten beschreiben.