1 Bislang wurde die Sendung mit Moderator Michael Steinbrecher im Alten E-Werk in Baden-Baden aufgezeichnet (Archivbild). Foto: dpa/Inga Kjer

Das „Nachtcafé“ wird künftig nicht mehr in Baden-Baden aufgezeichnet, sondern im SWR-Funkhaus in Mainz. Der Abschied sei den Machern alles andere als leicht gefallen. Zu den Hintergründen.















Link kopiert

Der Südwestrundfunk (SWR) verzichtet für seine regelmäßigen TV-Formate künftig auf externe Produktionsstätten. Stattdessen sollen die Sendungen im SWR-Funkhaus in Mainz entstehen. Davon betroffen ist unter anderem das TV-Talkformat „Nachtcafé“. Bislang wurde die Sendung mit Moderator Michael Steinbrecher im Alten E-Werk in Baden-Baden aufgezeichnet, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag mitteilte. Mit dem Umzug nach Mainz ins dortige Landesfunkhaus sollen eigene Studiokapazitäten besser genutzt werden, um Kosten zu senken.

Vor knapp einem Jahr war die wöchentliche Talkreihe „Nachtcafé“ zum 1000. Mal ausgestrahlt worden, voraussichtlich von 2024 an soll die 90-minütige Sendung nun in Mainz entstehen. Auch die bislang im Alten E-Werk in Baden-Baden produzierten SWR-Sendungen „Gute Unterhaltung“ mit Pierre M. Krause und „“lesenswert“ Quartett“ mit Dennis Scheck werden nach Angaben eines SWR-Sprechers nach Mainz umziehen.

Das 1987 erstmals gesendete „Nachtcafé“ wird seit 2015 in Baden-Baden aufgezeichnet (zuvor im Schloss Favorite in Ludwigsburg). Der SWR-Sprecher sagte auf Anfrage, dass die Einschalt- und auch Abrufquoten für das „Nachtcafé“ unverändert stark seien.

Der SWR baut gerade kräftig um

„Der Abschied vom Alten E-Werk in Baden-Baden als Produktionsstätte mit seiner einmaligen Atmosphäre fällt uns alles andere als leicht“, sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. Es ende ein Stück Fernsehgeschichte. Die Bedeutung des SWR-Standorts Baden-Baden stehe aber außer Frage. „Wir verändern uns, investieren in Neues, lassen aber manches auch los, um zukunftsfähig zu bleiben.“ In Mainz könnten vor allem Schichtpläne effektiver aufeinander abgestimmt und somit Personal besser eingesetzt werden.

Der öffentlich-rechtliche Sender SWR produziert Programmangebote für die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dazu gibt es zwei Landessenderdirektionen, eine davon befindet sich in Mainz.

Der SWR baut gerade kräftig um, um mehr Ressourcen für digitale Inhalte zu schaffen, es geht aber auch um Einsparungen. So hatte der Sender unter anderem angekündigt, Doppelstrukturen bei den SWR4-Landesradiosendern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abzubauen. In Baden-Baden wurden die Werkstätten etwa für den Kulissenbau geschlossen.