Die Esslinger Handballgemeinde nimmt an diesem Freitag um 11 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Christuskirche auf dem Zollberg Abschied von Mario Pirner. Im Anschluss gibt es ein Treffen an der Waldbühne, wo gemeinsam Pirners gedacht wird. Es werden viele Mitglieder seiner Familie, Freunde, Vereinskameraden und Wegbegleiter erwartet. Das langjährige Mitglied des Teams Esslingen war am 1. August völlig überraschend im Alter von 48 Jahren verstorben.

„Sein Tod reißt tiefe Wunden, hinterlässt in der kompletten Team-Familie tiefste Trauer und ist nur sehr schwer in Worte zu fassen. Mario war Team’ler durch und durch“, erklärt Nils Fehrlen, einer der Abteilungsleiter der Spielgemeinschaft aus Turnerschaft, TSG und TSV RSK Esslingen sowie des TSV Berkheim. Die Anteilnahme, persönlich und in den sozialen Medien, war groß, auch aus anderen Vereinen. Beim Testspiel des TSV Deizisau gegen Bundesligist TVB Stuttgart gab es eine Schweigeminute.

Pirner war in der Szene geschätzt und sehr beliebt, früher als Spieler und später als Funktionär. Er begann in der Jugend der TSG Esslingen und des Teams mit dem Handballspielen, anschließend war er für die erste, zweite und dritte Mannschaft sowie die Jungsenioren des Teams aktiv. Zuletzt kümmerte er sich als Betreuer der ersten Mannschaft in der Verbandsliga um das Wohlergehen der Spieler und organisierte für den kompletten Verein die Ausrüstung. „Als aktueller Trainer der männlichen A-Jugend gab er nicht nur seine handballerische Expertise weiter, er vermittelte auch die Werte, die für einen Verein überlebensnotwendig sind“, führt Fehrlen weiter aus. „Kaum vorzustellen, dass wir auf solch einen großartigen, hilfsbereiten und engagierten Menschen verzichten müssen.“

Das Team Esslingen hat die Möglichkeit eingerichtet, online für die Hinterbliebenen zu spenden unter https://www.paypal.com/pools/c/8Mc7EV5El6