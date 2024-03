Nachruf auf einen Uhlbacher Gastronom: Hasenwirt Josef Stritzelberger gestorben

1 Vor sechs Jahren feierten Waltraud und Josef Stritzelberger ihren Abschied vom Stuttgarter Weindorf. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Das Kochen war seine Leidenschaft: Josef Stritzelberger, der fast 30 Jahre lang im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach die Gaststätte Zum Hasenwirt betrieben hat, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Eigentlich hatte er in der Rente noch viel vor.











Josef Stritzelberger war der geborene Wirt: Er kochte nicht nur mit Leidenschaft, „er war auch ein geselliger Mann“, sagt seine Tochter Petra Sax. Dabei hatte er den Beruf nie gelernt, sondern eine Lehre zum Bäcker und Konditor im Betrieb seines Bruders in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) gemacht. Hirnsuppe, Maultaschen, Kalbskutteln in Lembergersoße, Reh und Hirsch sowie Zander standen auf seiner Speisekarte in der Gaststätte Zum Hasenwirt, die er fast 30 Jahre lang im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach betrieb. Beim Stuttgarter Weindorf war er sogar mehr als 40-mal dabei. Erst im Jahr 2018 ging er in Rente. Nun ist Josef Stritzelberger gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. „Das ist eigentlich kein Alter“, sagt seine Tochter.