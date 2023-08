1 Fuß vom Gas – es wird wieder geblitzt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Blitzersäule am Ortseingang des Nürtinger Stadtteils Neckarhausen (Kreis Esslingen), die Anfang Juli bei einem Unfall Anfang Juli zerstört wurde, ist repariert worden und macht nun wieder Fotos von Rasern.















Die Blitzersäule am Ortseingang des Nürtinger Stadtteils Neckarhausen, die bei einem Unfall Anfang Juli zerstört wurde, steht wieder an der alten Stelle. Nach Angaben der Stadt soll das Messgerät, das die Einhaltung von Tempo 30 auf dieser Hauptstraße kontrolliert, in diesen Tagen in Betrieb gehen. In den vergangenen sieben Wochen wurde die Geschwindigkeit immer wieder mit mobilen Geräten überwacht.

Eine Reparatur der stationären Geschwindigkeitsmessanlage war möglich, da die Technik im Inneren des Gehäuses nicht beschädigt war und in eine neue Säule eingebaut werden konnte. Diese wurde nun geliefert, auf das Fundament gesetzt und an die Stromversorgung angeschlossen, wie es aus dem Nürtinger Rathaus heißt.

Rechnung geht an Unfallverursacher

Die Kosten für die gesamte Aktion – ein Betrag zwischen 40 000 und 50 000 Euro – sollen dem Unfallverursacher in Rechnung gestellt werden. Der 74-jährige Mercedesfahrer war am Nachmittag des 5. Juli auf dem Weg Richtung Nürtingen aus noch immer nicht geklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und hatte die auf der Verkehrsinsel stehende Blitzersäule gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Gerät aus dem Fundament gerissen. eh