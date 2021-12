Nach Unfall in Biberach an der Riß Schulbus von Straße geweht – Bergung hat begonnen

Am Mittwoch hat in Biberach an der Riß die Bergung des am Vortag verunglückten Schulbusses begonnen. Das Fahrzeug mit 15 Schülern an Bord war bei starkem Wind umgekippt.