1 Zwei Männer sind im Kreis Ludwigsburg aufeinander losgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Donnerstag rücken sich zwei Autofahrer im Kreis Ludwigsburg auf die Pelle. Schließlich eskaliert die Situation. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.















Link kopiert

Mit den Fäusten haben zwei Autofahrer am Donnerstagabend in Marbach-Rielingshausen eine Meinungsverschiedenheit auf offener Straße ausgetragen. Die beiden Streithähne verletzten sich dabei gegenseitig.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 28 Jahre alter VW-Fahrer gegen 18.20 Uhr in Steinheim von einem 40-jährigen Peugeot-Fahrer überholt worden. Beide fuhren zunächst weiter. In der Hauptstraße in Rielingshausen, kurz nach der Einmündung zur Königstraße, soll der 40-Jährige über eine rote Ampel gefahren sein, weshalb der 28-Jährige per Lichthupe auf sein Fehlverhalten habe aufmerksam machen wollen. Beide Männer stoppten daraufhin ihre Fahrzeuge, stiegen aus und schlugen aufeinander ein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Zeugen können sich melden, die Rufnummer lautet 07 144 / 90 00.