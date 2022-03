1 Trotz groß angelegter Fahndung konnte die Polizei den Täter damals nicht finden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Mann hatte am 9. Januar dieses Jahres eine Seniorin in ihrem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Neuhausen überfallen und war anschließend geflüchtet. Nun wurde der mutmaßliche Täter Mitte vergangener Woche in Hannover festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Seniorin mit Messer bedroht

Der zunächst unbekannte Täter hatte sich laut Polizei gegen 15.45 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt über die offenstehende Haustür verschafft. Im Innern des Gebäudes soll der Täter die Frau angegriffen, mit einem Messer bedroht und dazu aufgefordert haben, ihm ihre Wertsachen auszuhändigen. Mit Bargeld und Schmuck sei der Mann anschließend geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief zunächst erfolglos.

Mann soll als Handwerker für Seniorin gearbeitet haben

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen fiel ein erster Verdacht auf einen nach der Tat aus dem hiesigen Raum nach Hannover verzogenen, 27-jährigen Mann, der einmal als Handwerker im Haus der Seniorin gearbeitet hatte. Er soll sich laut Polizei zum Tattag in Neuhausen aufgehalten haben. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, nahm die Polizei den Beschuldigten am Mittwoch an seiner Wohnanschrift in Hannover fest.

Auf Antrag des Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt.