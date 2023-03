1 Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg sind drei Menschen gestorben. Foto: dpa/Tobias Junghannß

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg in Nordsachsen am Donnerstag ermittelt die Polizei unter anderem wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 18-jährigen Autofahrer.















Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg in Nordsachsen gegen einen 18-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann nach aktuellem Kenntnisstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er war demnach aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. „Der Verkehrsunfalldienst führt die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, einer Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, hieß es.

Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 87 waren am Donnerstag drei Menschen gestorben. Fünf weitere Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, einige von ihnen schwer. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Sachverständige untersuchten am Freitagvormittag noch die Unfallstelle. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.