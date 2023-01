1 Sammy ist zwar leicht abgemagert, aber sonst wohlauf. Foto: dpa/Tierschutzverein München

Straßenhund Sammy war vergangenen Woche am Münchner Flughafen seinem neuen Besitzer entwischt und abgehauen. Es folgte eine mehrtägige Suche – die nun erfolgreich endete.















Die Geschichte sorgte über die Grenzen von München hinaus für Aufmerksamkeit: Der ausländische Straßenhund Sammy war am Montag vergangener Woche am Münchner Flughafen seiner neuen Besitzerin übergeben worden - und entwischte. An der Suche im Großraum um den Flughafen hatte sich auch die Tiersuchhilfe beteiligt.

Nun gibt es gute Nachrichten: Sammy ist nach einer mehr als einwöchigen Odyssee wieder in Sicherheit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte er in Oberding (Landkreis Erding) mit Hilfe einer Lebendfalle eingefangen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der etwa sechs Monate alte Hund sei zwar leicht abgemagert aber sonst in einem wohlbehaltenen Zustand.