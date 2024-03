Nach SSB-Unglück in Stuttgart-Wangen: Staatsanwalt ermittelt gegen Stadtbahnfahrerin

1 Wie konnte das passieren? Die Untersuchungen zum Stadtbahnunfall am 23. Februar in Wangen dauern an. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Wie weit ist die Suche nach der Ursache der Kollision zweier Stadtbahnen vor zwei Wochen in Stuttgart-Wangen gediehen? Das Ermittlungsverfahren richtet sich insbesondere gegen eine SSB-Mitarbeiterin – ein Gutachten steht aber noch aus.











Die Staatsanwaltschaft ermittelt zwei Wochen nach der folgenschweren Stadtbahn-Kollision im Stadtbezirk Wangen „gegen die Fahrerin der auffahrenden Stadtbahn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung“. Dies erklärte Staatsanwaltssprecher Aniello Ambrosio am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. „Ob weitere Straftatbestände erfüllt sein können, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so der Staatsanwalt. Bei dem schweren Bahnunglück am 23. Februar hatte es zwei Schwer- und 13 Leichtverletzte gegeben, der Schaden wird in Millionenhöhe geschätzt.