1 In vielen Städten wie hier in Pforzheim protestieren Menschen bei „Spaziergängen“ gegen die Coronapolitik. Foto: SDMG/Gress

Der Ostfilderner FDP-Stadtrat Robert Langer bezeichnet die Androhung eines Waffeneinsatzes gegen Kritiker der Corona-Politik als „Fehler“. Rathauschef Christof Bolay kontert scharf.















Link kopiert

Ostfildern - Setzt sich der Shitstorm gegen Ostfilderns OB Christof Bolay im Gemeinderat fort? Nach bösen E-Mails, die auch Stadträte wegen der umstrittenen Allgemeinverfügung zum Verbot von „Spaziergängern“ erhalten hatten, war dies nicht auszuschließen. Deswegen kontrollierten am Mittwochabend sicherheitshalber Polizisten den Zugang zur Sitzung im Theater an der Halle in Nellingen. Die befürchteten Ausschreitungen oder Störungen der Sitzung blieben jedoch aus. Doch als Bolay nach einer kurzen Tagesordnung mit dem Punkt „Verschiedenes“ schon zum Ende kommen wollte, brach sich die allgemeine Gereiztheit doch noch einmal Bahn. FDP-Stadtrat Robert Langer, der schon zuvor die Formulierung kritisiert hatte, goss noch einmal Öl ins Feuer und sprach von einem Fehler des Rathauschefs, den er korrigieren solle. Bolay reagierte mit scharfen Worten auf die Attacke Langers. „Es ist unerhört, was Sie da äußern“, sagte er und warf dem FDP-Politiker vor, sich nun „als Schlaumeier aufzuspielen“.