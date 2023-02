5 Nach den Schüssen in der Nacht zum Samstag ist die Polizei in Plochingen mit mehr Einsatzkräften als sonst üblich im Einsatz (Archivbild). Foto: dpa/Kohls

In Plochingen ist mehr Polizei als sonst üblich in der Stadt unterwegs. Das ist kein Zufall. Wie sich die Polizei zu dem Aufgebot an Einsatzkräften äußert.















In Plochingen sind am Montagabend offenbar besonders viele Polizeibeamte und -beamtinnen unterwegs. „Wir sind mit erhöhter Präsenz im Einsatz“, erklärte ein Sprecher der Polizei gegen 21 Uhr. Das habe mit den „Vorkommnissen am Wochenende“ zu tun, wie er sagte.

Ein Unbekannter hatte in der Nacht zum Samstag in Plochingen auf eine Personengruppe geschossen und einen 66-jährigen Wirt schwer verletzt. In einer Mitteilung der Beamten war von zwei dunkel gekleideten und maskierten Tatverdächtigen die Rede. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nacht verlief erfolglos. Die Ermittlungen wegen Verdachts auf versuchte Tötung dauern an.

Wo konkret und wie viele Einsatzkräfte am Montagabend im Einsatz waren, dazu wollte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ aber nichts sagen. Den ein oder anderen dürfte die enorme Polizeipräsenz irritiert haben. Der Pressesprecher erklärte auf Anfrage aber, dass es keine akute Gefahr gebe.