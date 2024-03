Nach Schlägerei in Esslingen: 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

1 Foto: Johannes Neudecker/dpa/Johannes Neudecker

Bei einer Auseinandersetzung in Esslingen wurde vor wenigen Tagen ein Jugendlicher schwer verletzt. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ist der Tatverdächtige jetzt festgenommen worden.











Nach einer Schlägerei, die sich am Abend des 26. Februar in der Berliner Straße in Esslingen zugetragen hat, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach Mitteilung der Polizei befindet sich der Jugendliche in Untersuchungshaft.

Er gehörte mutmaßlich einer sechsköpfigen Gruppe an, die zwei 15-Jährige angegriffen hatte. Einer der beiden erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Tatverdächtige wurde wenig später gefasst, kam aber wieder auf freien Fuß. Aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse wurde nun ein Haftbefehl erlassen. Als Motiv der Tat könnte laut der Polizei Eifersucht in Frage kommen.