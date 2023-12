Nach Omid Scobies “Endgame“: Glamouröse Kate lächelt den Skandal routiniert weg

6 Spektakulärer Auftritt: Prinzessin Kate beim Diplomatenempfang im Buckingham Palace. Foto: AFP/JONATHAN BRADY

Ist das ihr „Revenge Dress“? Prinzessin Kate funkelt beim Diplomatenempfang im Buckingham Palace in einer Paillettenrobe von Jenny Packham. Auf dem Kopf: Dianas „Lover’s Knot Tiara“.











Viel lächeln und schön aussehen – das, bemerkte Omid Scobie in seinem Buch „Endgame“ spitzzüngig, könne Prinzessin Kate am besten. Am Dienstagabend, beim Diplomatenempfang im Buckingham Palace, tat die Prinzessin von Wales genau das: Sie lächelte den Sturm, der durch Scobies Buch über sie und ihre Familie hereingebrochen ist, routiniert weg.

Inzwischen kennt jeder in Großbritannien die Namen, die in der niederländischen Version von „Endgame“ standen, bevor die Bücher hektisch wieder vom Markt genommen wurden: Es sollen die von König Charles III. und seiner Schwiegertochter Kate sein. Von ihnen soll Herzogin Meghan gesprochen haben, als sie im Oprah-Winfrey-Interview sagte, es habe vor der Geburt von Archie Spekulationen über die Hautfarbe des Babys gegeben. Eigentlich sollten die Namen nicht in das Buch Eingang finden, beteuert der Autor – doch in der niederländischen Version standen sie plötzlich doch.

Beziehung zu Harry wieder auf dem Tiefpunkt?

Sollte es zuletzt so ausgesehen haben, als gebe es erste Anzeichen der Versöhnung zwischen London und Montecito, dürfte die Beziehung zwischen Prinz Harry und dem Rest seiner Familie jetzt wieder auf dem Tiefpunkt sein. Denn die Sussexes springen Charles und Kate nicht etwa bei, sondern schweigen. Und dieses Schweigen ist ohrenbetäubend.

„Keep calm and carry on“ – viel mehr bleibt den Windsors dieser Tage nicht übrig. Der traditionelle vorweihnachtliche Diplomatenempfang im Buckingham Palace ist ein gutes Beispiel. Die Mitglieder des Diplomatischen Corps werden jedes Jahr im Advent in den Palast geladen, schon Charles’ Mutter machte das so. König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate schmissen sich in Schale und mischten sich im vollen Ornat plaudernd unter die Gäste. Königin Camilla trug ein weißes besticktes Abendkleid und kombinierte dazu Queen Marys „Girls of Great Britain and Ireland Tiara“ – ein Lieblingsstück der verstorbenen Queen.

Unter den Kronleuchtern funkelte Kate in einer roséfarbenen, über und über mit Pailletten besetzten Robe von Jenny Packham besonders schön. Britische Modejournalistinnen verglichen das glitzernde Abendkleid mit kleiner Schleppe sogar mit Dianas legendärem „Revenge Dress“. Wie Lady Di seinerzeit im kleinen Schwarzen sende Kate mit der Packham-Robe die Botschaft, dass sie sich nicht einschüchtern lasse, schrieb Liz Jones in der „Daily Mail“. Neu ist das Kleid indes nicht: Die Prinzessin trug es schon bei der Hochzeit von Jordaniens Kronprinz im Juni.

Auf dem Kopf trug Kate die „Lover’s Knot Tiara“, Prinzessin Dianas Lieblingsdiadem. Das Krönchen hat seine ganz eigene Geschichte. Queen Mary, Charles’ Urgroßmutter, gab die Tiara 1914 beim Hofjuwelier Garrard in Auftrag. Mary vererbte das Schmuckstück aus Diamanten und Perlen ihrer Enkelin, Queen Elizabeth II. Diese trug das Diadem in jungen Jahren auch selbst, legendär wurde es aber durch Diana, die 1997 verstorbene Mutter von Prinz William.

Am Revers: der königlichen Familienorden am gelben Band. Nur weibliche Mitglieder der königlichen Familie dürfen den Orden mit einem Bildnis der jungen Queen Elizabeth als Zeichen der Anerkennung für ihre royale Arbeit tragen. Die blaue Schärpe mit dem Malteserkreuz weist Kate als eine „Dame Grand Cross“ des „Royal Victorian Order“ aus.

Wenn der Auftritt eines zeigte, dann das: Die Windsors machen „business as usual“. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Vermutlich wird der Plan aufgehen. Die BBC urteilt über „Endgame“: „Dies ist nicht das Buch, das die Monarchie versenken wird.“