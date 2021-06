1 Wer rein will, braucht dafür einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis - das sind die Bedingungen des Gesundheitsministeriums (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Die Freizeitpark-Betreiber im Südwesten hofften lange auf die Wiederöffnung. Nach einem Modellprojekt in Rust dürfen die Achterbahnen nun endlich wieder fahren.

Stuttgart/Kaisersbach - Nach der monatelangen Corona-Pause dürfen im Südwesten wieder alle Freizeitparks öffnen. Das Gesundheitsministerium hatte nach der Auswertung eines zweiwöchigen Modellprojekts im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) entschieden, dass nun auch die anderen Parks öffnen dürfen.

Der Schwaben Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) soll direkt am Dienstag öffnen. Bereits in der vergangenen Woche liefen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren, wie ein Sprecher sagte. Ein Lastwagen nach dem anderen rollte auf das Gelände und brachte Waren wie Eis und Getränke. Techniker testeten die Achterbahnen, in der Gastronomie wurden Abstände zwischen den Tischen ausgemessen.

Wer im Freizeitpark Karussell fahren will, braucht dafür einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis - das sind die Bedingungen des Gesundheitsministeriums. Weil aber laut Ministerium „bislang kein nennenswertes Infektionsgeschehen“ mit der Probe-Öffnung in Rust in Zusammenhang stehe, dürfen nun die anderen Parks folgen.