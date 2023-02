1 Von Montag an soll Bewegung in die Sache kommen und die Kita Neuhäuser Bach teilweise wieder öffnen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Freien Wähler wollen wissen, was genau in der Kita Neuhäuser Bach in Bernhausen schiefgelaufen ist. Sie haben einen umfangreichen Antrag formuliert.















Link kopiert

Die Schließung des Kinderhauses Neuhäuser Bach in Bernhausen soll im Filderstädter Gemeinderat aufgearbeitet werden. Das jedenfalls möchte die Fraktion der Freien Wähler mit einem Antrag erreichen. Sie spricht von einem „Fiasko“. Man sei sich des Personalmangels im Bereich der Kindertagesstätten sowie der hohen Belastung der Fachkräfte und in deren Folge des erhöhten Krankenstandes bewusst, aber „für die betroffenen Eltern und Kinder ist die kurzfristige Schließung nicht hinnehmbar, zumal diese die Bildungs- und Betreuungschancen von Kindern beeinträchtigen und Familien in finanzielle oder den Arbeitsplatz betreffende existenzielle Nöte bringt“.

Im Kinderhaus Neuhäuser Bach waren jüngst wegen Personalmangels erst die Krippe und dann der Kindergarten geschlossen worden. 80 Familien waren betroffen. Am Montag soll der Betrieb teils wieder anlaufen – mit nicht einmal einem Drittel der Kinder.

Die Fraktion fordert Informationen darüber, wie es zur Zuspitzung der Krise innerhalb des Kinderhauses und zur kurzfristigen Schließung gekommen sei, seit wann Probleme bekannt gewesen seien und was die Stadtverwaltung zur Behebung unternommen habe. „Dabei ist auch darzulegen, ob und inwiefern die Personalnot in der Kindertagesstätte Neuhäuser Bach durch verwaltungsinterne Versäumnisse verstärkt wurde“, heißt es im Antrag. Auch müsse die Verwaltung in Not geratenen Familien unter die Arme greifen, etwa durch entsprechende finanzielle Unterstützung oder indem man als Stadt die Arbeitgeber kontaktiere. Kita-Gebühren seien innerhalb kurzer Frist zurückzuerstatten. Ebenso müssten „die notwendigen Rahmenbedingungen für eine verbesserte Kommunikation mit der Elternschaft“ sowie Notfallpläne erarbeitet werden.