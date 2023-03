1 Bald werden die Türen des Kaufhauses in der Esslinger Bahnhofstraße für immer geschlossen bleiben: Die Karstadt-Filiale wird aufgegeben. Foto: Roberto Bulgrin

Lange wurde um die Zukunft des Warenhauses in der Esslinger Innenstadt gerungen, nun ist das Aus besiegelt: Der Galeria Karstadt Kaufhof Konzern gibt den Standort in der Bahnhofstraße auf.















Schon seit Jahren wird über die Zukunft der Karstadt-Filiale in der Esslinger Innenstadt diskutiert und gerungen. Zuletzt war der Standort wiederholt wegen eines komplizierten Rechtsstreits mit dem Immobilieneigner BPI in die Schlagzeilen geraten – immer wieder war in dem Zusammenhang auch von einer drohenden Schließung die Rede gewesen. Nach langem Bangen herrscht jetzt Gewissheit: Das einzige große Warenhaus der Stadt wird geschlossen. Laut Medienberichten will der Galeria Karstadt Kaufhof Konzern die Esslinger Filiale bis Ende Januar 2024 dicht machen.