1 Mehr als die halbe Fahrbahnbreite der Breslauer Straße war von Erde überzogen. Foto: Horst Rudel

Laut der Stadt Ostfildern wird die Breslauer Straße am Freitagnachmittag, 13. Januar, wieder für den Verkehr freigegeben. Nach dem Erdrutsch im neuen Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost war die Straße gesperrt.















Die Breslauer Straße wird am Freitag, 13. Januar, voraussichtlich vom frühen Nachmittag an wieder freigegeben. Nach dem Erdrutsch im neuen Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost war die Straße für den Verkehr gesperrt. Das Baugebiet ist in Ostfildern heftig umstritten.

Autos und Busse umgeleitet

Aus einem Erdzwischenlager war am 14. Dezember Bodenmaterial abgerutscht. Der Straßenabschnitt rund um das neue Baugebiet war nicht mehr befahrbar, weil die Erde zunächst weggeräumt werden musste. Der Auto- und Busverkehr wurde umgeleitet. Das hat an der Ortsdurchfahrt in Nellingen nicht nur in den Spitzenzeiten zu Staus geführt. Nun soll der Verkehr von Freitag an wohl wieder fließen. „Dann steht die Verbindung von der Parksiedlung nach Esslingen allen Verkehrsteilnehmern in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung“, teilte Ostfilderns Pressesprecher Dominique Wehrle mit. Von welchem Zeitpunkt an der Busverkehr zum üblichen Fahrplan zurückkehren wird, ist nach seinen Worten „zeitnah“ im Internet unter www.ostfildern.de und in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.vvs.de abrufbar.